В США машина въехала прямо в ресторан

Вчера, 12:41

В это время в заведении ужинал мэр городка 


В Соединенных Штатах в фасад ресторана врезался автомобиль. Пострадали несколько человек. Трое из них – в больнице в критическом состоянии. Это произошло в городе Мамаронек, штат Нью-Йорк.

Машина разбила стеклянные двери заведения и проехалась по посетителям. В это время в ресторане ужинал мэр города. Он не пострадал, но был шокирован увиденным.

Также недавно  23 апреля, в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей, прогуливающихся по пляжу Рио-де-Жанейро. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо маленьких детей и один младенец. Восьмерых с места происшествия отвезли в больницы.

Напомним, ранее в центре Нью-Йорка на Манхэттене фургон въехал в толпу людей, а затем врезался в школьный автобус. В результате инцидента, по последним данным, погибли восемь человек, двое из которых умерли в госпитале, также сообщалось о 15 пострадавших.

А в центре Лондона (Великобритания) такси наехало на пешеходов в результате чего ранения получили несколько человек.
ДТП, США, ресторан, машина, наезд
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Fun

Медведи неудачно поужинали. Фото: pixabay.com

Полицейские помешали медведям полакомиться мексиканской едой

23 Ноября 2017, 15:48

Трое животных попытались вторгнуться в ресторан Taco Bell

США

Фото: pixabay.com

Америка перестала называть себя "нацией иммигрантов"

25 Февраля, 00:07

Считается, что фраза использовалась еще в 19-м веке
Загрузка...

США

Фото: nydailynews.com

В Нью-Йорке машина врезалась в толпу пешеходов

3 Декабря 2017, 16:14

В результате наезда один человек погиб, еще трое были серьезно ранены

США

Фото: topwar

В США трехлетняя дочь выстрелила из пистолета в беременную мать

20 Апреля, 14:55

Она достала ствол из бардачка в машине. Скорее всего, оружие оставил там ее отец

США

Фото: Twitter

Водитель под наркотиками въехал во второй этаж стоматологической клиники

15 Января, 03:02

Автомобиль на высокой скорости ехал по дороге, но врезался в отбойник

США

Фото: dailystar.co.uk

В США в лотерее разыграли бургеры с пауками

20 Апреля, 14:10

В одном из заведений начали подавать весьма экзотические блюда
Загрузка...