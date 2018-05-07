В США машина въехала прямо в ресторан

В это время в заведении ужинал мэр городка

В Соединенных Штатах в фасад ресторана врезался автомобиль. Пострадали несколько человек. Трое из них – в больнице в критическом состоянии. Это произошло в городе Мамаронек, штат Нью-Йорк.

Машина разбила стеклянные двери заведения и проехалась по посетителям. В это время в ресторане ужинал мэр города. Он не пострадал, но был шокирован увиденным.

Также недавно 23 апреля, в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей, прогуливающихся по пляжу Рио-де-Жанейро. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо маленьких детей и один младенец. Восьмерых с места происшествия отвезли в больницы.

Напомним, ранее в центре Нью-Йорка на Манхэттене фургон въехал в толпу людей, а затем врезался в школьный автобус. В результате инцидента, по последним данным, погибли восемь человек, двое из которых умерли в госпитале, также сообщалось о 15 пострадавших.

А в центре Лондона (Великобритания) такси наехало на пешеходов в результате чего ранения получили несколько человек.