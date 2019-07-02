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В США несколько офисов Facebook эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

2 июля, 00:47

Двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином

Фото: pexels.com

Отделение Facebook в американском городе Менло-Парк, что в штатн Калифорния, было эвакуировано после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина, сообщает ABC 7.

По данным начальника пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Точно определить вещество на данный момент не удалось. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложноположительным, уточняет журналист ABC 7 Крис Нгуен.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.

Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными.

Напомним, что 4 апреля 2017 гдода в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

Позже в СМИ появилась информация, что в боеприпасах находилось вещество зарин. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Турции. Министр отметил, что для химической атаки в сирийском Идлибе применялся отравляющий газ зарин.

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Тег эвакуация, Facebook, зарин

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Источник:

Интерфакс

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