В США опубликовали документ о вмешательстве России в выборы

В своем меморандуме республиканцы сообщали о нарушениях в работе правоохранительных структур, в том числе ФБР, в ходе расследования дела о "российском вмешательстве"

В США опубликовали служебную записку членов Демократической партии о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал служебную записку демократов, в которой говорится, что американские правоохранительные органы действовали законно и профессионально в ходе "российского расследования", сообщает CNN.

Записка была опубликована в отредактированном виде после того, как подобный документ был опубликован республиканцами. В своем меморандуме республиканцы сообщали о нарушениях в работе правоохранительных структур, в том числе ФБР, в ходе расследования дела о "российском вмешательстве".

"Данная записка должна положить конец любым опасениям, которые могли появиться у американского народа относительно действий ФБР, Министерства юстиции и суда FISC", – заявил старший демократ разведывательного комитета Конгресса США Адам Шифф.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о "российском вмешательстве".

Ранее Трампа удивило, почему расследование о вмешательстве РФ в выборы не коснулось Обамы.

Также сообщалось, что американским дипломатам запретили наблюдать за выборами президента РФ.