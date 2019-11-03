В США опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией – СМИ

Дональду Трампу не понравилось отсутствие кнопки Home с Touch ID / Фото: Business Insider

Дональд Трамп во время прошлой президентской гонки в США неоднократно обсуждал со своими подчиненными, как получить доступ к украденной электронной переписке своей соперницы Хиллари Клинтон. Об этом сообщили издания CNN и BuzzFeed, которые потребовали от Минюста США опубликовать документы, относящиеся к расследованию возможных связей Трампа с РФ.

СМИ через суд добились от министерства юстиции публикации заметок спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Первая часть документов включает в себя почти 300 страниц о расследовании возможного сговора Москвы и предвыборного штаба Трампа.

В частности, среди опубликованных документов есть расшифровка бесед агентов ФБР с бывшим замглавы предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом. В материалах говорится, что Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены россиянами. Экс-советник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.

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Кроме того, опубликованные материалы содержат переписку бывшего советника Трампа Стива Бэннона с его зятем Джаредом Кушнером. Большая часть информации о расследовании еще не опубликована и пока редактируется Минюстом США.

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Напомним, ранее президент США заявил, что занимает намного более жесткую позицию по отношению к РФ , чем его предшественники, однако он надеется на улучшение отношений.

Кроме того, он назвал фейком статью, опубликованную американскими СМИ о том, что он действовал в интересах Кремля и скрывал содержание переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным .

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