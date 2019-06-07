В США планируют собрать 70 млн долларов на строительство школы взамен "Колумбайна"

20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн" двое учеников застрелили 13 человек

Фото: Wikipedia

Администрация школ американского округа Джефферсон, что в штате Колорадо, изучает идею получить от общественности дополнительно 70 млн долларов для строительства новой школы вместо печально известной "Колумбайн". Об этом сообщил суперинтендант "Колумбайн" Джейсон Гласс.

В будущем в избирателей могут попросить 60 — 70 млн долларов на строительство новой школы "Колумбайн", — отметил он. В 2018 году было утверждено решение выделить 15 млн долларов для реновации "Колумбайн". Эти средства теперь планируется израсходовать на новый проект.

Трагедия вызвала не только широкий резонанс в США, но и не совсем здоровый интерес к "Колумбайн". За последние 11 месяцев число людей, пытающихся проникнуть незаконно в школу или на ее территорию постоянно увеличивается. Сейчас количество таких достигло рекордно высокого уровня.

Напомним, что 20 апреля 1999 года в старшей школе "Колумбайн" двое учеников — 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд — застрелили 13 человек и ранили еще более 20, после чего покончили с собой. Трагедия получила широкий общественный резонанс и вызвала в США дискуссию об ужесточении контроля за распространением огнестрельного оружия.

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