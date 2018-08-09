В США планируют создать Министерство космических сил

Новой ведомство может появится к 2020 году, сообщил Пенс

Американская администрация к 2020 году намерена сформировать в структуре Пентагона новое министерство космических сил, которое позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Пентагоне, посвященного военной стратегии США в космическом пространстве, передает ТАСС.

"Наша администрация вскоре предпримет действия по имплементации этих рекомендаций (представленных в докладе Пентагона) с целью сформирования министерства космических сил США к 2020 году", – сказал он.

"Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил", – добавил Пенс, уточнив, что на этом направлении администрация уже ведет работу с лидерами Конгресса.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает идею формирования Космического командования ВС, аргументируя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий.

"Однозначно. Нам нужно рассматривать космическое пространство как новый театр военных действий", – ответил он на соответствующий вопрос репортера.

"Мы действуем в полном соответствии с выраженной президентом обеспокоенностью относительно защиты наших активов в космосе", – добавил Мэттис.

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона уже поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против этого первоначально выступали сам Мэттис и командование ВВС. Между тем в принятом Конгрессом оборонном бюджете на 2019 финансовый год содержится положение о развертывании в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО.

Напомним, в Пентагоне предупредили о растущей опасности России и Китая в космосе.