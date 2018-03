В США поезд въехал в грузовик с соляной кислотой

При столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщает ABC.

Как сообщается, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.

Так, состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.

Scene outside Pittsburgh after train collides with tanker truck carrying 22 tons of hydrochloric acid. pic.twitter.com/AfdyDFp6HT