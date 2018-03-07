В США поезд въехал в грузовик с соляной кислотой

Сегодня, 02:40

Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы

Twitter /ABCWorldNews
Twitter /ABCWorldNews

При столкновении товарного поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщает ABC.

Как сообщается, в результате аварии произошел разлив кислоты. В целях предосторожности проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Три человека, включая водителя грузовика, госпитализированы. Еще восьмерым пострадавшим из-за контакта с кислотой помощь была оказана на месте.

Так, состав, попавший в аварию, принадлежит компании CSX. Он перевозил дизельное топливо. Зафиксирована его утечка.

Отмечено, что на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов, врачи и специалисты по работе с опасными веществами. Причины аварии, произошедшей в округе Вашингтон на юго-западе штата, пока не известны.

Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.
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