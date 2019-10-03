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В США полицейскую приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство темнокожего по ошибке

3 октября, 05:45

Женщина по ошибке зашла в чужую квартиру и приняла находившегося в ней мужчину за злоумышленника

/ Фото: Reuters

Американская полицейська Эмбер Гайгер, которая по ошибке застрелила темнокожего мужчину в Далласе (штат Техас), приговорена в среду к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила телекомпания NBC. Ранее жюри присяжных признало женщину виновной.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года: Гайгер открыла огонь по 26-летнему безоружному афроамериканцу Ботэму Джину и застрелила его. По словам женщины, она возвращалась домой после работы и по ошибке зашла в чужую квартиру, перепутав ее со своей. Приняв находившегося в ней мужчину за злоумышленника, незаконно проникшего в ее жилище, Гайгер выхватила табельный пистолет и выстрелила.

Видео: Reuters

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31-летняя Гайгер после этого была арестована, по итогам внутреннего разбирательства уволена из полиции и отдана под суд. После убийства Джина в Далласе проходили акции протеста. В самой масштабной из них приняли участие более 100 человек.

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Также ранее в США насиловавший чернокожих женщин полицейский получил 263 года тюрьмы.

Напомним, что в 2012 году население США взбудоражило убийство 17-летнего темнокожего подростка Трейвона Мартина, которого застрелил патрульный по имени Джордж Циммерман. Еще тогда миллионы людей вышли на митинги, так как патрульный был оправдан, ведь, по его словам, ему пришлось выстрелить в Трейвона в целях самообороны. Многие обвиняли судей и самого Циммермана в расизме и заявляли, что если бы темнокожий патрульный застрелил бы белого парня, он бы сразу же получил срок.

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США суд убийство темнокожий полицейская

Источник: ТАСС

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