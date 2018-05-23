В США полиция спасла мужчину от преследований свиньи

Сегодня, 02:01

Пострадавший заявлял, что не знает, что делать со свиньей которая следовала за ним 

Фото: facebook.com/North-Ridgeville-Police-Department
Фото: facebook.com/North-Ridgeville-Police-Department

Полиция в американском штате Огайо получила сообщение от местного жителя, который ранним утром жаловался на то, что его на улице преследовала свинья. Об этом сообщается на странице в Facebook North Ridgeville Police Department.

"Мы получили звонок от мужчины, который заявлял, что направлялся от железнодорожной станции города Элирия домой пешком. Причиной обращения стала свинья, которая, по его словам, преследовала его", – отмечено в сообщении полицейского отделения.

Мужчина заявил, что не знает, что делать со свиньей, потому что животное преследует его. В полиции вначале подумали, что у мужчины галлюцинации из-за наркотического или алкогольного опьянения. Но когда они прибыли на место, то обнаружили абсолютно трезвого мужчину и следующую за ним свинью. 

В результате свинью забрали и направили в приют для собак, откуда ее еще через два часа забрал хозяин, оказалось, что животное сбежало.

Ранее необычный инцидент был снят на видео в Китае и опубликован в сети: разъяренная свинья отбила своего собрата у мясника, который намеревался его зарезать.

Также в селе Ковалевка Николаевской области вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина. 
США, свинья, полиция, преследование

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