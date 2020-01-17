В США помиловали заключенного за несколько часов до казни

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Власти американского штата Джорджия отменили казнь заключенного за несколько часов до приведения ее в исполнение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комиссии штата по вопросам помилования.

Речь идет о 58-летнем Джимми Медерсе. Он был приговорен в 1989 году к смертной казни за ограбление и убийство работника магазина. Планировалось, что Медерса казнят в четверг, ему должны были сделать смертельную инъекцию. После продолжительных дискуссий члены комиссии приняли решение отменить это наказание. Оно заменено на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение.

В постановлении комиссии отмечается, что Медерс до совершения указанных преступлений не был уличен в нарушениях закона. Присяжные, которые решали его судьбу около 30 лет назад, также склонялись к тому, чтобы приговорить его к пожизненному тюремному заключению. Согласно действовавшим в то время в Джорджии законам, такой возможности не было. Представители комиссии также отметили хорошее поведение Медерса в тюрьме.

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Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным.

По сведениям неправительственной организации Death Penalty Information Center, в общей сложности смертная казнь разрешена в 29 американских штатах. Приведения ее в исполнение, согласно данным на 1 июля 2019 года, ожидали в США 2656 человек. В период с 1976 года по 16 января текущего года в США были казнены 1513 человек. Основным методом казни является смертельная инъекция.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии по помилованию.

А ранее 96-летнему бухгалтеру Освенцима отказали в помиловании.

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