В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядеть

фото : dezeen

В США построят первый в мире центр для компостирования человеческих тел. Как пишет dezeen, это будет экологической альтернативой захоронению и кремации.

Строительство здания в Сиэтле площадью в 1719 квадратных метров закончат к весне 2021 года. Это будет открытое пространство с деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами установят специальные порталы с колбами для тел.

В центре территории будет огромный зал для проведения прощальных церемоний. Внутри поставят большую стену из растений.

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В издании говорится, что компостирование останков тратит в восемь раз меньше энергии, чем кремация, и сокращает выброс углекислого газа в атмосферу. А еще это в несколько раз дешевле, чем традиционные похороны. Единственное, что может стать препятствием для превращения в удобрение, это определенные заболевания человека, которые могут отравить почву.

Ранее мы писали, что основную массу умерших украинцев подвергают кремации, потому что это обходится намного дешевле. Крематории существуют лишь в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут туда из других городов. Частных крематориев нет.

Кроме того, ранее из-за того, что в Украине не хватает места для кладбищ, Кабмин предложил нововведение – биозахоронение после кремирования. Так делают в западных странах. Прах человека помещают в специальную капсулу. Она сделана из природных материалов, которые быстро разлагается в грунте. В эту же капсулу – помещают саженец дерева.

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