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В США приговорили к пожизненному сроку наехавшего в толпу в Шарлоттсвилле неонациста

28 июня, 23:20

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле неонацист Алекс Филдс-младший въехал в толпу протестующих

Фото: AFP

Федеральный окружной суд США приговорил неонациста Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях на почве ненависти после того, как он в 2017 году в Шарлоттсвилле въехал в толпу людей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Перед вынесением приговора Филдс принес извинения. "Я прошу прощения за боль и утраты, которые я причинил. Каждый день я думаю, как все могло бы сложиться иначе и как я сожалею о своих действиях. Мне жаль", – сказал он.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле неонацист Алекс Филдс-младший въехал в толпу протестующих. В результате одна женщина – Хизер Хейер – погибла, еще 19 человек пострадали. Протестующие выступали против митинга ультраправых, которые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедерации — генералу Роберту Эдварду Ли.

Филдс скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему были предъявлены обвинения в 29 преступлениях на почве ненависти и в одном "насильственном вмешательстве на расовой почве". Он признал себя виновным по всем пунктам. В обмен обвинение не стало требовать для Филдса смертной казни.

Напомним, что ранее журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в американском Шарлоттсвилле

Учитель истории Дерек Веймер, который преподавал у наехавшего на толпу в Шарлотсвилле молодого человека, заявил, что виновник происшествия 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший был восхищен нацизмом и Адольфом Гитлером. "У него были шовинистические взгляды", — сказал Веймер.

Отмечается, что Филдс-младший даже написал исследовательскую работу о вооруженных силах нацистов во Второй мировой войне, когда проходил курс "Современные американские войны". "Было очевидно, что он увлекался нацизмом и преклонялся перед личностью Адольфа Гитлера. Он придерживался взглядов о превосходстве белых. Он действительно верил в это", — рассказал учитель.

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Тег США, суд, трагедия, пожизненное заключение, неонацисты, толпа, Шарлотсвилль

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Источник:

Интерфакс

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