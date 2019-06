В США приговорили к пожизненному сроку наехавшего в толпу в Шарлоттсвилле неонациста

Федеральный окружной суд США приговорил неонациста Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях на почве ненависти после того, как он в 2017 году в Шарлоттсвилле въехал в толпу людей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Перед вынесением приговора Филдс принес извинения. "Я прошу прощения за боль и утраты, которые я причинил. Каждый день я думаю, как все могло бы сложиться иначе и как я сожалею о своих действиях. Мне жаль", – сказал он.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле неонацист Алекс Филдс-младший въехал в толпу протестующих. В результате одна женщина – Хизер Хейер – погибла, еще 19 человек пострадали. Протестующие выступали против митинга ультраправых, которые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедерации — генералу Роберту Эдварду Ли.

Филдс скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему были предъявлены обвинения в 29 преступлениях на почве ненависти и в одном "насильственном вмешательстве на расовой почве". Он признал себя виновным по всем пунктам. В обмен обвинение не стало требовать для Филдса смертной казни.

VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9