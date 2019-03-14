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В США проверяют договоры Facebook из-за доступа к информации сотен миллионов пользователей

Сегодня, 05:56

В Facebook утверждают, что в течение последних двух лет прекратили большинство партнерских отношений

Фото: Pixabay
В США проверяют договоры Facebook из-за доступа к информации сотен миллионов пользователей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9cd/a78/5c89cda787964.jpg США В Facebook утверждают, что в течение последних двух лет прекратили большинство партнерских отношений

Прокуратура США расследует договоры, которые Facebook, где произошел масштабный сбой, заключила с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.

Суд потребовал документов крайней мере от двух известных производителей смартфонов и других устройств. Правда, пока неизвестно, о которых компаниях идет речь.

Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Также соглашения с Facebook Inc заключали еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony.

Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и т.д., иногда без запроса пользователю на согласие.

В Facebook утверждают, что за последние два года прекратили большинство партнерских отношений и работают со следователями.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

А о том, как в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов, смотрите в видеоролике:

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Тег США, суд, Apple, facebook, соцсети, компании

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Источник:

The New York Times

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