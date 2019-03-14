В США проверяют договоры Facebook из-за доступа к информации сотен миллионов пользователей
В Facebook утверждают, что в течение последних двух лет прекратили большинство партнерских отношений
Прокуратура США расследует договоры, которые Facebook, где произошел масштабный сбой, заключила с некоторыми из крупнейших мировых технологических компаний. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The New York Times.
Суд потребовал документов крайней мере от двух известных производителей смартфонов и других устройств. Правда, пока неизвестно, о которых компаниях идет речь.
Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook Inc, получив широкий доступ к информации сотен миллионов его пользователей. Также соглашения с Facebook Inc заключали еще около 150 компаний, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony.
Соглашения позволяют этим компаниям видеть друзей пользователей, контактную информацию и т.д., иногда без запроса пользователю на согласие.
В Facebook утверждают, что за последние два года прекратили большинство партнерских отношений и работают со следователями.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
А о том, как в Киеве маленький блогер зарабатывает в месяц до двух тысяч долларов, смотрите в видеоролике:
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