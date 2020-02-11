В США проверяют полученную от Джулиани информацию об Украине

У Джулиани есть информация о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Министерство юстиции США проверяет всю информацию по Украине на предмет достоверности, в том числе полученную от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Это подтвердил на пресс-конференции генпрокурор, глава ведомства Уильям Барр.

Таким образом он прокомментировал высказывания сенатора Конгресса США Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) в эфире телекомпании CBS. Грэм сообщил, что у Джулиани есть информация о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера. По его словам, Минюст намерен проверить достоверность сведений, предоставленных адвокатом главы Белого дома.

"Министерство открыто к любой информации, но мы должны быть очень осторожны к информации, поступающей с Украины", — отметил генпрокурор, отвечая на вопрос о заявлениях сенатора. "Мы не можем принимать все на веру", — подчеркнул он.

"Любая информация об Украине должна тщательно проверяться ведомством, спецслужбами. Мы оцениваем достоверность таких данных, — сказал Барр. — Это касается всей информации, поступающей к нам об Украине, в том числе той, о которой нам может заявить господин Джулиани".

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа.

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НоСенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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