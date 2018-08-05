В США разбился легкий самолет, шестеро погибших

Местные власти хотят опознать все тела и только потом выступят с заявлением

В американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.

Инцидент произошел в субботу, 4 августа, сообщает телеканал Fox News.

По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.

"Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили севернее Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит", – уточнила патрульно-постовая служба штата в своем Twitter.

Место падения EA400 / Фото: Fox News

EA400 представляет собой шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.

18 июля в США в воздухе столкнулись два самолета летной школы. В каждом воздушном судне были пилот-инструктор и ученик, погибли четыре человека.

Напомним, в начале июня в США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет упал в океан. Два человека погибли, еще двое – пропали без вести.