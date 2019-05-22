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В США разрешили делать удобрения из покойников

22 мая, 13:01

В штате Вашингтон люди смогут законно выращивать овощи на останках своих близких


В американском штате Вашингтон легализировали экологическую альтернативу захоронению и кремации усопших.

При желании родственники усопшего могут воспользоваться технологией, которая предполагает превращения в удобрения тела их ушедшего из жизни близкого человека.

Компания, которая предоставляет столь необычные ритуальные услуги, помещает тела в специальные камеры, наполненные опилками и кислородом, где за три недели останки превращаются в компост.

В дальнейшем родственники усопшего могут забрать это органическое удобрение и использовать его в садоводстве, буквально выращивая овощи, фрукты или цветы.

Губернатор штата Джей Инсли уже подписал соответствующий закон.

Похожую процедуру компостирования человеческих тел практикуют также и в Швеции.

Напомним, что еще пару лет назад в мире начали набирать популярность так называемые "зеленые кладбища", где все, что напоминает о могиле – дерево, камень или деревянная табличка с именами погибших.

Кроме того, как мы уже писали, в прошлом году украинский Кабмин предложил хоронить украинцев не только на кладбищах, которых не хватает, но и на открытых территориях: в парках, скверах и даже лесопарках. 

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Тег сельское хозяйство, Вашингтон, похороны, могила, удобрения, похоронили, компост

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