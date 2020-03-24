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В США решили выделить под палаты для больных каюты круизных лайнеров

24 марта, 23:12

Сергей Пономаренко

Под госпитали выделяют также конференц-залы

В связи со вспышкой коронавируса в США американцы разворачивают сеть полевых госпиталей. Во многих городах США уже не хватает больничных коек для заразившихся коронавирусом. Чтобы разгрузить больницы, незараженных пациентов разместят во временных госпиталях. Под госпитали переоборудуют даже круизные лайнеры. А тем временем военные к берегам Лос-Анджелеса отправили плавучий госпиталь ВМС США. На корабле обустроят дополнительные палаты.

Еще одно военное судно направляется в Нью-Йорк – там в клиниках тоже не хватает мест, несрочные операции отменяют.

"Мы работаем, чтобы купить все необходимое – медицинские маски, защитные костюмы и другое оборудование. На ближайшее время нам всего хватает, кроме мест в больницах. Сейчас есть 53 тыс. коек. Прогнозируем, что потребуется 110 тыс.", – заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Под госпиталь обустраивают и конференц-зал прямо в центре Нью-Йорка.

Военные по всей стране разворачивают полевые госпитали. Например, в штате Орегон такой может принять 250 пациентов. Там будет все необходимое – лекарства, медицинское оборудование и специалисты.

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Кроме того, такие госпитали планируют обустроить в Сиэтле, Нью-Йорке и других городах.

Согласно последним данным, в США зафиксировано 35 225 случаев заражения коронавирусом и 471 случай смерти, в том числе 99 – в Нью-Йорке.

Ранее "Сегодня" сообщали, что власти США в начале следующей недели примут решение о том, когда следует возобновить приостановленную работу предприятий в условиях вспышки нового коронавируса.

Также мы писали о том, что на карантине из-за коронавируса оказался каждый пятый житель Земли.

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США больницы госпиталь коронавирус

Источник: Сегодня

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