В США рухнуло здание Amazon – есть жертвы

В США в городе Балтимор произошло частичное разрушение сортировочного центра Amazon. В результате происшествия погибли два человека. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил телеканал CNN.

Спасатели работают на месте происшествия и пытаются установить, остался ли еще кто-то под завалами.

Представители власти не называют возможные причины обрушения, однако очевидцы отмечают, что перед разрушением здания в городе была непогода.

Напомним, ранее в городе Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон частично рухнуло здание. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших в результате обрушения.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей. По меньшей мере 72 человека получили ранения. Это произошло во время дневного перерыва в биржевых торгах, и после перерыва сессия возобновилась в обычном режиме, хотя ранее сообщалось об отсрочке ее возобновления на час.

Также в польском торговом центре обвалился потолок, после чего нескольких пострадавших решили доставить в больницу для обследования.