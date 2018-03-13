В США сделали кроссовки из углекислого газа

В США создали кроссовки из углекислого газа. Производство такой обуви будет организовано на больших тепловых и электростанциях.

С помощью специальных устройств отфильтровывают выбросы, которые выделяются во время сжигания веществ. Затем их сжжижают, добавляют химические вещества, а когда паста застывает – образуется резиноподобный материал. Платформа из такого материала – гибкая и удобная. Производители говорят: пока кроссовки в продажу не поступают. Образец создали для того, чтобы поощрить людей использовать дружеские для природы технологии.

Напомним, недавно бренд спортивной одежды Puma совместно с российской киностудией "Союзмультфильм" выпустят коллекцию кроссовок с изображениями героев студии.

Ранее Nike представила кроссовки PG-2, созданные в сотрудничестве с PlayStation и баскетболистом NBA Полом Джорджем. На внешней стороне язычков кроссовок располагаются логотипы, оснащенные светодиодами, а на внутренней — кнопки включения. Как видно из ролика, существует несколько режимов работы: светодиоды могут быть выключены, включены, а также могут мигать.