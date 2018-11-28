В США шестерых россиян и двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете на десятки миллионов

Сегодня, 04:44

Все задержанные ожидают экстрадиции

 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти США заочно предъявили обвинения в мошенничестве в интернете шестерым гражданам Российской Федерации и двум гражданам Казахстана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник прокуратурой Восточного округа американского штата Нью-Йорк, – передает ТАСС.

Указанных лиц обвиняют, в частности, в "широкомасштабном мошенничестве с интернет-рекламой" и причинении "ущерба на десятки миллионов долларов". Речь идет о россиянах Александре Жукове (38 лет), Борисе Тимохине (39 лет), Денисе Авдееве (40 лет), Дмитрии Новикове (возраст не уточняется), Александре Исаеве (31 год) и Михаиле Андрееве (34 года). Последний также имеет гражданство Украины. Кроме того, обвинения предъявлены двум гражданам Казахстана – Евгению Тимченко (30 лет) и Сергею Овсяникову (30 лет).

Как следует из документа, ранее в этом месяце Жуков был задержан в Болгарии, а Тимченко – в Эстонии. Овсяникова задержали в октябре в Малайзии. В прокуратуре отмечают, что все задержания были произведены на основе запросов США.

"Они ожидают экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся в розыске", – говорится в заявлении.

Напомним, в США арестовали хакеров, которые украли токенов на 14 млн долларов. Предполагается, что для хищения токенов CMCT они использовали метод под названием "подмена сим-карты".

А в Украине задержали хакера, чей вирус DarkComet заразил тысячи компьютеров по всему миру. По месту проживания хакера проведен обыск, во время которого изъяли ноутбук с вирусом и ПК.

Также мы писали, что мошенники "обчищают" банковские карточки украинцев: названы самые популярные схемы.
мошенничество, обвинения, хакеры

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