В США сменили название площади, на которой находится посольство России

Сегодня, 22:47

Табличку "площадь Бориса Немцова,1" разместили прямо возле входа в российское посольство


Тонкий намек Кремлю из Вашингтона. В столице США торжественно сменили название площади, на которой находится посольство России. Теперь – она носит имя Бориса Немцова. Сегодня ровно три года со дня его убийства в Москве.

Официальное открытие уже состоялось. Табличку "площадь Бориса Немцова,1" разместили прямо возле входа в российское посольство.

На мероприятии присутствуют американские сенаторы, российские оппозиционные активисты, украинские журналисты. А вот российскую прессу мероприятие не заинтересовало.

Ни посла России, ни других представителей дипмиссии тут не было. Мы обратились к ним за комментарием, но не получили его.

Табличка "Площадь Бориса Немцова" теперь будет попадаться на глаза российским дипломатам вместо проспект Висконсин 2650 каждый день. Ранее посол России Анатолий Антонов заявлял, что его страна готова принять новый адрес посольства. Вот только надеется, что решение о переименовании принято цитирую: "не в пику Российской Федерации". Такая ремарка – неслучайна.

Администрация США чтит память Бориса Немцова и делает это путем переименования улицы напротив посольства России. Таким образом намекая, что российское руководство ответственно за убийство Немцова. Это то, что не было бы сделано без одобрения Госдепартамента и Белого Дома. По крайней мере, там точно никто не выступил против такой инициативы.

Такое символичное переименование улицы – не первое в истории дипломатических отношений. Страны регулярно используют такой жест. Один из последних примеров: Московский проспект в Киеве теперь носит имя Степана Бандеры.
США, посольство, немцов
Источник:

"Сегодня"

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