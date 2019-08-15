В США спецслужбам могут снова разрешить анализ звонков и SMS

Программа построена на изучении социальных связей между людьми для выявления сообщников лиц, подозреваемых в терроризме

/ Фото: AFP

В США администрация призналась, что отключила на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и SMS-сообщений внутри страны, но попросила Конгресс продлить срок действия закона, санкционирующего использование такой программы.

Об этом сообщила The New York Times.

Она изложила попавшее в ее распоряжение письмо действующего директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, который уходит в отставку 15 августа. "Агентство национальной безопасности вывело из действия программу записи деталей телефонных переговоров и стерло копии подробностей таких звонков, сделанные на основании данных полномочий", — говорится в сообщении. "Это решение было принято после анализа ценности данной программы для разведывательных целей, расходов на ее эксплуатацию и оснований для обеспокоенности такими вопросами, как соответствие законам о неприкосновенности личной жизни и надежность хранения персональных данных", — пояснил Коутс.

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Как пояснила газета, Национальная разведка фактически расписалась в том, что периодически испытывает технические трудности из-за того, что данная программа позволяет американским спецслужбам собирать больше данных, чем они вправе обрабатывать и использовать. Речь идет о составной части программы, созданной еще при президенте Джордже Буше — младшем для тотальной слежки после терактов 11 сентября 2001 года. Существование такой программы предал огласке экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Программа в целом построена на изучении социальных связей между людьми для выявления сообщников лиц, подозреваемых в терроризме.

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Аппарат директора Национальной разведки США в мае прошлого года опубликовал доклад, согласно которому АНБ в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдений за гражданами. Это число более чем втрое превысило показатели 2016 года.

Напомним, Эдвард Сноуден прославился на весь мир рассказами о том, как американские спецслужбы следят за гражданами США и других государств, в том числе и прослушивают телефоны политических лидеров. Эта информация породила ряд скандалов. Сноуден сбежал из США, опасаясь за свою жизнь.



Беглый разведчик просил убежище во многих странах Европы и Южной Америки, однако везде получал отказ. В итоге приютить беглеца согласилась Россия. При этом и сам Сноуден, и российские власти всегда подчеркивают, что американец не сотрудничает с российскими спецслужбами.

В США Сноудену предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Власти США настаивают на том, что Сноуден должен вернуться на родину и предстать перед судом.

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