В США трансгендер претендует на пост губернатора штата

Впервые в истории США – трансгендер Кристина Голквист стала кандидатом на пост губернатора штата. Но баллотироваться – это еще не значит выиграть.

Кристина Голквист – не скрывает эмоций: она победила на партийных выборах и теперь является официальным кандидатом от демократов – на пост губернатора штата Вермонт. Это не только личная победа, это достижение всего сообщества трансгендеров

"Сегодня ночью мы творили историю. Мы уже ее создали. И я имею честь быть частью этого исторического момента" – сказала кандидат.

Сейчас.Голквист – 62 года. После рождения – ее назвали Дэвидом. Еще в 11 Голквист поняла , несмотря на физиологический пол, по гендеру она – женщина. Но мама – посоветовала никому не признаваться в этом.

Носить парик, блузку и называться Кристиной – Голквист начала только три года назад. А теперь – она может стать первым в истории США трансгендерным губернатором. Но это – если победит. Своего кандидата уже представила и Республиканская партия

Голквист времени не теряет и щедро раздает интервью местным и национальным телеканалам. Кто победит – будет известно уже в ноябре.

Ранее в Финляндии был зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец. По информации информагентства Lännen Media, роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже.

Напомним, трансгендер из Великобритании Джеймс Коэн после операции по смене пола передумал быть женщиной. Спустя семь месяцев после начала гормональной терапии он решил вернуть изначальный пол и отпустил бороду