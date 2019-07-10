В США трассу завалило долларами

Водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги

Фото: Pixabay

В американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры, сообщает WSB Radio.

Как отметил представитель местной полиции Роберт Парсонс, это было "существенное" число купюр. Он уточнил, что раньше видел подобное только в фильмах.

Очевидцы сообщают, что некоторые водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги. Парсонс отметил, что они должны будут их вернуть.

Как отмечает радиостанция, к моменту прибытия полиции многие автолюбители уже уехали.

Напомним, в прошлом году в США в американском штате Иллинойс попал в аварию автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов. В результате ДТП дорога была усыпана купюрами.

Ранее на севере Австрии пришлось перекрыть движение на шоссе после того, какиз раскрывшихся дверей грузовика на дорогу вывалились несколько десятков ящиков с живыми курами. Инцидент произошел на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца. Ящики разлетелись на участке дороги длиной 160 метров.

А в Польше автодорогу засыпало сардинами, которые выпали из грузовика по недосмотру водителя. По данным издания, инцидент произошел в районе города Колобжег в Западно-Поморском воеводстве. Происшествие стало причиной закрытия шоссе на несколько часов.

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