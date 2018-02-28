В США учитель открыл стрельбу в классе

Один ученик пострадал во время эвакуации

В среду, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Как сообщает Times Free Press, был совершен по меньшей мере один выстрел. В момент инцидента ученики находились в коридоре, никто из них не пострадал.

Школьников оперативно вывели в бизнес-центр. По предварительной информации, один из учеников травмировал лодыжку во время эвакуации.

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Полицейские задержали учителя. Его личность и мотивы не раскрываются.

Напомним, ранее стрельба произошла 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. Ранее Флорида считалась одним из самых безопасных мест.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.