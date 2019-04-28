В США умер экс-сенатор, сыгравший главную роль в ядерном разоружении Украины

Причина смерти – осложнения аутоиммунного неврологического заболевания

Фото: AFP

В США 28 апреля в возрасте 87 лет умер бывший американский сенатор-республиканец Ричард Лугар.

Об этом говорится на сайте научно-исследовательского института Центр Лугара .

"Сенатор Ричард Г. Лугар, в возрасте 87 лет, который занимал должность городского руководителя Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатора США с 1977 по 2013 год и председателя Лугарского центра с 2013 года, умер в воскресенье 28 апреля в 1:44, в Институте Inova Fairfax в Вирджинии", – говорится в сообщении.

Причина смерти – осложнения аутоиммунного неврологического заболевания.

Экс-сенатор Лугар – один из авторов программы Нанна-Лугара (официальное название – "Программа сотрудничества по уменьшению угрозы" Cooperative Threat Reduction Program), благодаря которой были уничтожены более 7,6 тыс. ядерных боеголовок, около 2,3 тыс. баллистических ракет , 24 склада ядерных боеприпасов.

Лугар в 90-х годах сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины. Лугар был экспертом в области нераспространения ядерных вооружений. Он вместе с Сэмом Нанном был соавтором программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР.

Между тем, после того как Украина отказалась от ядерного оружия, военные могут восполнить этот пробел разработкой современных ракетных комплексов, которые смогут доставать важные объекты врага в глубоком тылу. Это может иметь огромное военно-политическое значение. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Отметим, что ракетный конфликт США и России по Договору о РСМД может сыграть хорошую службу для Украины. Как рассказывал нам директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, Россия может развязать Украине руки в создании ракет большой дальности, так как сейчас украинский оборонпром связан международными ограничениями.

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