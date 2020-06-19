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В США умер сын Никиты Хрущева

19 июня, 03:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, доктор технических наук Сергей Хрущев умер в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщила внучка Хрущева Нина.

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"Сергей Никитич скончался, к глубочайшему сожалению", – заявила она.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.

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Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.

Ранеесын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что ни СССР, ни современная Россия "и близко" не сравнятся по мощи с США. По оценке Хрущева, США в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а СССР решил "не показывать страх и слабость". Окончание холодной войны показало "различия в культуре и ценностях" Советского Союза и США, заявил Хрущев.

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Россия США смерть умер Хрущев

Источник: ТАСС

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