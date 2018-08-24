В США успешно испытали ракету, способную обходить ПВО – Пентагон

Сегодня, 09:02

Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году

Пентагон. Фото: pixabay.com
Пентагон. Фото: pixabay.com

В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО. Об этом сообщил Пентагон.

Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму 34,8 млн. долл.

В сообщении Пентагона говорится, что компания-разработчик успешно провела летные испытания ракеты 20 и 22 августа в Калифорнии.

Эти ракеты имитируют радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников, чтобы вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.

В США, которые ранее провели успешное испытание ПРО для перехвата ракет в космосе, провели первые огневые (с запуском двигателя на тестовом стенде) испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1. Об этом в среду, 4 июня.

Испытания провела американская компания Generation Orbit Launch Services в Джексонвилле (штат Флорида), на территории космической площадки Cecil Spaceport, сообщает Эспресо.

Отмечается, что подобные испытания являются важным этапом на пути к полноценной эксплуатации ракеты.

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Также Generation Orbit Launch Services представила фото, демонстрирующие ход испытаний. Ракета-носитель GOLauncher1 должна дать новые возможности для проведения суборбитальных исследований.

Предполагают, что ракета выступит в роли носителя для оборудования, позволяющего проводить исследования — в частности, в области микрогравитации.

США пока не имеют гиперзвуковой ракеты с такими возможностями. Запускать же ракету-носитель планируют с борта самолета Gulfstream III.

Напомним, Минобороны США купило ракету Маска.

Ранее мы писали, что SpaceX испытала мощнейшую в мире ракету.

Также мы писали, Илон Маск раскрыл подробности запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
США, ракета, Пентагон

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