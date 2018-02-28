В США устроили праздник для полярных медведей

В зоопарке штата Калифорния устроили праздник полярного медведя – редким животным разрешили самим поймать себе еду.

И хотя красавцы привыкли жить на всем готовом – рыбу ловили с удовольствием. Полярные медведи – самые большие на планете сухопутные хищники. Однако в дикой природе – они исчезают. Причина тому – глобальное потепление и таяние снегов.

Ранее мы писали, что американец Джим Ковальчик спас раненного детеныша медведя и вырастил его в своем приюте для диких животных. Со временем медвежонок по имени Джимбо превратился в 700-килограммового великана. Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center, который Джим организовал в 2015 году вместе со своей женой Сьюзен.

А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.