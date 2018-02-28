В США устроили праздник для полярных медведей

Сегодня, 12:57

Мишкам устроили рыбалку в одном из зоопарков


В зоопарке штата Калифорния устроили праздник полярного медведя – редким животным разрешили самим поймать себе еду.

И хотя красавцы привыкли жить на всем готовом – рыбу ловили с удовольствием. Полярные медведи – самые большие на планете сухопутные хищники. Однако в дикой природе – они исчезают. Причина тому – глобальное потепление и таяние снегов.

Ранее мы писали, что американец Джим Ковальчик спас раненного детеныша медведя и вырастил его в своем приюте для диких животных. Со временем медвежонок по имени Джимбо превратился в 700-килограммового великана. Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center, который Джим организовал в 2015 году вместе со своей женой Сьюзен.

А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочнуюНа ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.
США, медведь, рыбалка, зоопарк
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: pixabay.com

В День влюбленных пингвинам раздавали сердечки

14 Февраля, 18:11

Специальную акцию провели в одном из зоопарков США

США

Фото: dailymail.co.uk

Мужчина избил медведя голыми руками за то, что тот напал на его щенка

13 Февраля, 02:20

Парень ударил зверя ногой и надавил ему пальцем на глазное яблоко
Загрузка...

Fun

Видео: в США родились первые в мире лилигры мужского пола

12 Сентября 2017, 18:55

Малыши чувствуют себя нормально 

Fun

Видеохит: рысь сбежала из клетки в зоопарке на глазах посетителей

11 Сентября 2017, 18:40

Животное поймали через некоторое время при помощи сетки

США

Медведь. Фото: pixabay.com

В США три медведя забрались в пиццерию и съели всю колбасу

10 Октября 2017, 03:03

Животные проникли в ресторан ночью, отыскали и съели тесто и салями  

США

В США произошло землетрясение. Фото из открытых источников

Два землетрясения произошли у берегов Калифорнии в США

23 Сентября 2017, 04:06

Магнитуда подземных толчков составила 5,7
Загрузка...