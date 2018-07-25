В США в трейлере заживо сгорели трое детей

Вчера, 18:01

Полиция выясняет, что стало причиной пожара в доме на колесах

Фото: svidok.info
Фото: svidok.info

Трагедия произошла в американском штате Нью-Йорк. Там, в трейлере, заживо сгорели трое детей.

Их родителей и годовалого малыша удалось спасти. Они находятся в больнице с многочисленными ожогами. Спасателей ночью вызвали соседи, когда увидели дом на колесах, охваченный пламенем. Что стало причиной пожара – выясняет полиция.

Напомним, в американском городе Гейтсвилл (штат Техас) на строительной площадке рядом с больницей прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, пострадали еще 12. 

Там взорвался генератор электроэнергии. В городе имели место массовые отключения электричества. В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений – самой больницы и расположенного по соседству дома престарелых. 

Как сообщает местный филиал телеканала ABC, все пострадавшие – строители.

Напомним, в конце апреля в США произошел взрыв на НПЗ: были десятки пострадавших.

Ранее в результате пожара в ночном клубе городе Окленд штат Калифорния, США 9 человек погибли и 25 человек считались пропавшими без вести. 
США, пожар, дети, трейлер
Источник:

"Сегодня"

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