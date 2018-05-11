В США были опубликованы копии постов в Facebook, проплаченных российской "фабрикой троллей" и созданных с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Их обнародовали конгрессмены из Демократической партии Комитета по разведке Палаты представителей США, говорится в сообщении на официальном сайте комитета.

В январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь содействовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Во время открытых слушаний в ноябре 2017 года, в которых участвовали представители Facebook, Twitter и Google, член комитета Адам Шифф заявил, что российская кампания в социальных сетях была направлена на раскол в США и разжигание волнений.

"Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах", – подчеркнул он.

Всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений, которые увидели 11,4 миллионов американцев. Кроме того, "фабрикой троллей" было создано 470 страниц в Facebook, которые сгенерировали 80 тысяч единиц контента, распространенного среди 126 млн американцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший сотрудник так называемого "Агентства интернет-исследований", расположенного в историческом районе Санкт-Петербурга Ольгино, Марат Миндияров рассказал о своей работе на "фабрике троллей", которой руководит приближенный к президенту РФ человек – Евгений Пригожин ("повар Путина").

В свою очередь 13 гражданам России предъявлено обвинение по делу о российском вмешательстве в выборы президента США, среди них был и "повар Путина" Евгений Пригожин.

Ранее в Британии заявили, что в июне 2016 года ряд аккаунтов социальной сети Twitter, связанных с армией российских троллей, вмешивались в проведение референдума о Brexit.