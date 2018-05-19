В США вымогатель требовал деньги, угрожая спустить аллигатора

Крокодила посадили на жертву и обещали, что рептилия начнет грызть человека

В США похититель вымогал деньги у родных жертвы, угрожая спустить на нее аллигатора. Инцидент произошел, когда 21-летний житель штата Коннектикут позвонил своей тете и рассказал, что его похитили и требуют за освобождение 800 долларов, передает Huffington Post.

"Они посадили на меня аллигатора и говорят, что, если денег не дадут, он будет меня грызть", — заявил молодой человек. Женщина потребовала подтверждения, что он цел и невредим и получила в ответ мобильное фото племянника.

На снимке жертва лежала в ванне вниз лицом, связанная по рукам и ногам, а на спине скалил зубы аллигатор длиной около одного метра. Полиция выяснила местоположение телефона, с которого было отправлено сообщение.

Вскоре злоумышленника и его жертву обнаружили в гостиничном номере в городе Шелтон, штата Коннектикут. На лице и руке похищенного имелись ожоги, которые, по его словам, были нанесены зажигалкой.

Подозреваемого обвинили в похищении человека, нападении, попытке кражи путем вымогательства, незаконном лишении свободы и других преступных деяниях. Он отказался признать свою вину.

Ранее мы писали о том, как в США сняли на видео погоню гусей за аллигатором: очевидец запечатлел, как восемь птиц преследовали рептилию.

А ранее посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео бой между крокодилом и стадом бегемотов.