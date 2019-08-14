В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro

Речь идет о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года

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Федеральное авиационное управление США запретило провозить в самолете некоторые модели ноутбуков MacBook Pro производства американской компании Apple. Об этом сообщила газета Hill со ссылкой на заявление регулятора.

Речь идет о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. В июне Apple объявила об их отзыве. Специалисты компании установили, что "у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск с точки зрения пожарной безопасности".

Как пишет издание, в ФАУ заявили, что "осведомлены об отозванных батареях, которые используются в некоторых MacBook Pro". Управление также уведомило об отзыве основных американских авиаперевозчиков и напомнило им о необходимости следовать правилам безопасности от 2016 года, согласно которым устройства, содержащие отозванные производителем батареи, не должны перевозиться в самолетах как в багаже, так и в ручной клади.

Издание отмечет, что ранее в этом месяце Европейское агентство по авиационной безопасности на фоне решения Apple об отзыве MacBook Pro с неисправными батареями также предупредило региональных перевозчиков о необходимости выполнять европейские инструкции по технике безопасности, которые требуют отключать подобные устройства во время полета.

Ранее Apple официально начала отзывать старые 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с аккумулятором, у которых есть серьезный риск загореться. Владельцев модельного ряда MacBook Pro, которые были выпущены в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, просят добровольно сдать ноутбуки на бесплатный ремонт.

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В официальном объявлении Apple заявила, что данные лэптопы "содержат батарею, которая может перегреваться и представляет угрозу безопасности для своих владельцев", при этом добавляя, что "просит клиентов срочно прекратить пользоваться уязвимыми 15-дюймовыми MacBook Pro". При этом в компании успокаивают, что более новые MacBook Pro, а также весь модельный ряд 13-дюймовых лэптопов за тот же период времени, не подвержен риску.

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Компания создала веб-сайт, чтобы владельцы смогли проверить серийные номера MacBook Pro на предмет риска. Те, у кого установлен бракованный аккумулятор, могут бесплатно заменить его в Apple Store или в одном из авторизованных поставщиков услуг компании. Однако замена батареи "может занять от 1 до 2 недель", поэтому в Apple советуют пользователям предварительно сделать резервные копии своих данных.

Бракованная (вздутая) батарея MacBook Pro / Фото: Сегодня

Последние годы дорогие MacBook преследуют постоянные проблемы с браком. Самый дорогой MacBook Pro страдал от сильного перегрева, а пользователи 13-дюймовых моделей жаловались на залипание клавиш клавиатуры.

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Напомним, что ранее Microsoft внезапно начала торговать запрещенными ноутбуками Huawei. Также эксперты сделали прогноз о том, что MacBook Air рухнут в цене.

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