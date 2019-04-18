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В США запустили частично созданную в Украине ракету с грузом для МКС

Сегодня, 08:57

Грузовой космический корабль Cygnus доставит на МКС около 3,5 тонн груза

Фото spaceflightinsider.com
Фото spaceflightinsider.com.

С космодрома Wallops в штате Вирджиния в среду, 17 апреля, в 23:46 по Киеву стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

В NASA отметили, что запуск прошел в штатном режиме, первая ступень отделилась примерно через три минуты после старта.

Стыковка Cygnus с Международной космической станцией запланирована на 19 апреля.

Грузовой корабль доставит на МКС около 3,5 тонн груза, среди которого продовольствие и оборудование для проведения научных исследований.

Ракета-носитель и грузовой корабль принадлежат корпорации Northrop Grumman.

Отметим, первая ступень ракеты-носитель Antares разработана украинскими специалистами. В создании ракеты участвовало, в частности, конструкторское бюро "Южное", в сотрудничестве с другими отечественными предприятиями построив основную конструкцию первой ступени двигателя для космического корабля.

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