В США запустили самый большой в мире фейерверк весом больше тонны (видео)

Подготовка к рекорду заняла более семи лет

Фото: скриншот

В США запустили крупнейший в мире фейерверк весом больше одной тонны.

Об этом сообщает The Steamboat Pilot & Today.

"В субботу вечером на городском ежегодном зимнем фестивале был запущен крупнейший в мире фейерверк", – говорится в сообщении.

Запуск фейерверка попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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Снаряд весом 1270 килограмм был выпущен во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо и взлетел на высоту 670 м, раскрасив небо в багровый цвет.

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Подготовка к рекорду заняла более семи лет.

Ранее в городе Сан-Исидро (штат Пуэбла, центральная Мексика)взорвался склад фейерверков в жилом доме. В результате взрыва погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе пятеро детей, еще десятки получили ранения. Взрыв произошел ночью во время подготовки к местному фестивалю.

Как сообщалось, печально закончился традиционный рождественский фейерверкв кубинском городе Ремедиосе. В результате самопроизвольных взрывов пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей.

Напомним, в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.

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