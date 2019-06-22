В США заступил на службу "робокоп"
Машина может не следить за порядком, но и поздороваться, извиниться или пожелать удачного дня
На стражу правопорядка в пригороде Лос-Анджелеса встал настоящий робокоп. Местная полиция взяла на вооружение современные технологии и запустила патрулировать улицы города небольшого робота.
Ракетоподобная машина оборудована камерами, которые снимают на все 360 градусов. Полисмен катается по улицам и паркам и передает в участок все, что видит.
Но машина может не только снимать видео, но, и совсем как настоящий полицейский, поздороваться, извиниться или пожелать удачного дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Калифорнии робот-курьер, созданный стартапом Kiwi и проходящий испытания в качестве доставщика еды, внезапно загорелся на людном тротуаре. Хотя в результате никто не пострадал, позже на месте пожара появился устроенный студентами небольшой мемориал в честь робота.
Кроме того, сообщалось о роботизированном 5-летнем ребенке, который был создан компанией Gaumard Scientific для врачей. Механический гуманоид умеет выражать широкий спектр детских эмоций: смех, радость, удивление, плач, истерику и прочие. Он умеет даже переживать стресс и боль, а его части тела идентичны настоящим.
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