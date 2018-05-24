В США заявили об усилении российской агрессии на Балканах

Госсекретарь США Майкл Помпео в своем выступлении на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сообщил, что Россия пытается укрепить свои позиции на Балканах, "агрессивно" продвигая свое влияние, и администрация президента Дональда Трампа намерена противостоять этому. Об этом сообщает ТАСС.

"Угроза того, что россияне продолжат агрессивно продвигать свое влияние [на Балканах] реальна, и мы обязаны противодействовать этому", – отметил Помпео.

С возможностью возрастания российской агрессии согласился один из сенаторов. Он заявил на слушаниях, что Россия "открывает новый фронт" на Балканах, используя те же методы гибридной войны, что и в Украине, – покупает медийные компании, добивается заключения контрактов на поставки нефти и газа, подкупает официальных лиц правительств.

Также в ходе обсуждения обстановки на Балканском полуострове в Сенате обратили внимание на то, что Госдепартамент в своем проекте бюджета на 2019 финансовый год, заложил уменьшение расходов на оказание помощи ряду балканских стран, в том числе Албании, Македонии, а также Боснии и Герцеговине.

"Не будет ли это воспринято Россией, как сигнал, что мы уходим из этого региона?" – спросил один из сенаторов во время слушаний.

В ответ Помпео заверил, что "уделяет данному вопросу много времени". А также выразил уверенность, что россияне увидят, что внимание США к Балканам останется таким же, как и раньше.

Стоит также отметить, разговоры о том, что Путин готовит войну на Балканах по "украинскому сценарию", ведутся уже около года. Подобные опасения высказывают как западные политики, так и зарубежные СМИ.

К примеру, об этом речь в докладе Института внешнеполитических исследований под названием "Босния на русской плахе: возможность кровопролития и меры для его предотвращения". В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает в балканской стране сепаратистов среди этнических сербов, чтобы не позволить Сараево сблизиться с Западом.

Такая активность Москвы, по мнению экспертов, может привести к вспышке в сердце Европы новой войны.