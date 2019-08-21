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В США женщина до родов не знала, что беременна тройней

21 августа, 05:44

Американка "случайно" родила тройню в Южной Дакоте

Неожиданные роды приняли медики в США. Жительница города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о своей беременности только во время схваток.

До этого Даннет Глитц испытывала боли в животе, но списывала это на камни в почках. Когда женщина в очередной раз почувствовала странные ощущения, то обратилась к врачам.

Медики выяснили, что никаких камней в почках у пациентки нет, и заявили, что пациентка вот-вот родит тройню.

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Вскоре Даннет, действительно, родила. В течение четырех минут на свет появились две девочки и мальчик весом чуть меньше двух килограммов каждый. Все малыши здоровы.

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Теперь Даннет и ее муж стали многодетными родителями - до неожиданного пополнения у них уже было двое детей.

Напомним, похожий случай произошел с 18-летняя студентка из Великобритании Бэт Мартин ранее в этом году. О своей беременности она узнала только во время схваток, которые у нее начались на одной из тренировок по боевой подготовке.

Всю беременность она выглядела худой и в силу ее физических особенностей малыш развивался больше за ребрами, поэтому живот и не появился. Тест на беременность дважды оказывался отрицательным. 

Кроме того, ранее мы сообщали об азиатской паре из Нью-Йорка, которая пыталась завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения, и родила двух мальчиков, биологическими родителями которых оказались другие люди.

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Источник: Сегодня

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