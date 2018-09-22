В Техасе пенсионерка пристрелила трехметрового крокодила, который съел ее пони

Рептилию вестом в четверть тонны и длиною в три метра женщина застрелила с одного выстрела

В американском штате Техас пожилая женщина на своем ранчо застрелила трехметрового аллигатора, который съел ее любимого пони.

Трехметровую рептилию весом более четверти тонны подманил пасынок женщины, используя в качестве приманки енота. В свою очередь, Джуди Кокран из мощной винтовки застрелила крокодила в пруду на территории своего ранчо в городке Гудрич.

Женщина, которую ее внуки "Нана", убила аллигатора, сделав всего один выстрел, и заявила: "Не шути с Наной".

Интересно, что Кокран является мэром соседнего города Ливингстон, и теперь собирается сделать из крокодиловой кожи ботинки, а его голову выставить в своем офисе в качестве трофея.

Напомним, ранее в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Один из буйволов напал на спящую в кустах львицу. Заметив надвигающуюся опасность, хищница поднялась и попыталась убежать, но было видно, что она сильно истощена.

Кроме того, мы писали, как буйвол обхитрил целую стаю голодных львов и сумел спастись. В сети появилось видео, на котором видно, как быка атаковали сразу несколько хищников, но ему вовремя помогли сородичи.