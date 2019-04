В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg 2019-04-03T01:11:26+03:00 США Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.

Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.

