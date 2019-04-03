В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным

Фото: CNN.

В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg 2019-04-03T01:11:26+03:00 США Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.

Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.

#Breaking: Just in – At least 1 person is missing and multiple injured from a explosion, and fire at a chemical facility in the #Houston suburb of Crosby in #Texas. pic.twitter.com/G2j0nERZWy — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 2 апреля 2019 г.

Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.

Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.

Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.

Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.