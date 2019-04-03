В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы
Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным
В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.
Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.
"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.
Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.
По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.
#Breaking: Just in – At least 1 person is missing and multiple injured from a explosion, and fire at a chemical facility in the #Houston suburb of Crosby in #Texas. pic.twitter.com/G2j0nERZWy— Sotiri Dimpinoudis ❁ (@sotiridi) 2 апреля 2019 г.
Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.
Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.
Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.
Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.
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