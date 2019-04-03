Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы

Сегодня, 01:11

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным

Фото: CNN
Фото: CNN.
В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3dd/6b0/5ca3dd6b025f8.jpg США Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых.

Инцидент произошел во вторник, сообщил американский телеканал CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас",- сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Как отмечает телеканал, над местом инцидента издалека наблюдается густой черный дым.

Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.

Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.

Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.

Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, пожар, химзавод, техас

Вы сейчас просматриваете новость " В Техасе загорелся химический завод, есть жертвы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек

25 марта, 10:46

На месте аварии продолжают работать спасатели

В Китае произошел взрыв на химзаводе: есть погибшие и раненые

21 марта, 14:35

Подтверждена гибель шести человек, еще 30 получили тяжелые ранения

Взрыв возле химзавода в Китае: 22 погибших, десятки раненых

28 ноября 2018, 03:18

По данным властей, в результате ЧП сгорели 38 грузовых и 12 легковых автомобилей

В Павлограде на химзаводе уничтожают противопехотные мины

27 сентября 2018, 19:17

Журналистам "Сегодня" показали, как уничтожается опасное наследство СССР

В Китае на химическом заводе произошел взрыв: 19 погибших

13 июля 2018, 08:49

Взорвался цех по производству пищевых и фармацевтических концентратов

В США загорелся химзавод: спасатели начали эвакуацию

4 мая 2018, 18:30

Что именно стало причиной возгорания и была ли утечка опасных веществ – пока неизвестно

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Василий Васильев. Судьба цыгана

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках

Пенсионный фонд назвал суммы повышения пенсий

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Nikita Lomakin об отношениях с Тиной Кароль

Велосипедистка дня: колумбийская модель и актриса Ширли Гомес
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»