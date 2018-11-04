"Вашингтон – самый гейский город": как трансгендеры и геи в США требуют равноправия

Внимание к проблеме дискриминации и насилия они привлекают забегом на шпильках

32-й традиционный забег на каблуках состоялся в Вашингтоне. Бегать на шпильках собираются обычно не женщины, а в основном трансгендеры и мужчины нетрадиционной ориентации. Таким образом они требуют равноправия.

Главное правило марафона остается неизменным: каблуки должны быть не менее пяти сантиметров высотой.

Участники мероприятия жалуются, что часто ощущают дискриминацию. Это касается как работы, так и аренды жилья. Кроме того, не редко встречаются и случаи насилия.

Такие серьезные вопросы поднимают на крайне веселом празднике. Но, кажется, это действует. Поддержать участников которого год подряд приходит мэр города.

"Я горжусь тем, что нам вместе с вами удалось сделать ради трансгендеров и ЛГБТ-сообщества. Вашингтон – наиболее гейский город", – заявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер/

Не так давно мы писали, что в документах жителей Нью-Йорка появится графа "третий пол".

Ранее в Финляндии был зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец. По информации информагентства Lännen Media, роды должны были состояться в первой половине марта, однако ребенок появился на свет на несколько недель позже.

Напомним, трансгендер из Великобритании Джеймс Коэн после операции по смене пола передумал быть женщиной. Спустя семь месяцев после начала гормональной терапии он решил вернуть изначальный пол и отпустил бороду.