Видеошок: американцы приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО

Жители Южной Калифорнии приняли запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon компании SpaceX за НЛО. Об этом пользователи писали в соцсетях сразу после запуска.

"Я думаю, что я только что видел НЛО! Если вы в Комптон, вы просто должны видеть, что в небе. Нам нужны ответы! Никогда не видел ничего подобного!"- написал местный житель.

Компания SpaceX вечером 22 декабря запустила ракету Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту десять спутников.

Запуск выглядел на вечернем небе очень красиво, люди снимали его на видео.

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Некоторые не поняли, что именно увидели — высказывались предположения, что это НЛО. Местная пожарная служба объяснила "загадочные огни в небе" запуском с Ванденберга. Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в twitter один из роликов с комментарием "Ядерный инопланетный НЛО из Северной Кореи".

Компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), его трансляцию SpaceX вела на своем сайте.

Ранее мы показывали видео, как SpaceX испытывает ракетные двигатели.

Также мы писали, что SpaceX запустила для ВВС США секретный корабль.

Также напомним, что SpaceX прекратит разработку своей знаменитой ракеты.