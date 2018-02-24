Видеошок: безголовая девушка в автобусе напугала пассажиров

Фокусник и чревовещатель из США Энди Гросс опубликовал видео пранка, в котором он пугает людей, отрывая голову своей ассистентке.

Представьте, что вы едете в автобусе и тут врывается парень, требующий, чтобы одна из пассажирок ушла вместе с ним. Она не соглашается, и тогда он забирает ее голову, оставляя пассажиров в глубоком шоке.

Примерно такой же была реакция людей на автобусной остановке.

Хотя некоторые сразу поняли, что это какой-то фокус, были и те, кто не на шутку разозлился. Водитель автобуса помчался за Энди с битой, а один мужчина на автобусной остановке попытался помешать иллюзионисту оторвать голову ассистентке.

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Одни предположили, что голова у девушки ненастоящая и вся она целиком прячется под ложной накладкой шеи. Когда же фокусник накидывает на нее черный платок, то просто отрывает ложную голову.

Но большинство сошлись на другой версии – голова у девушки все же настоящая, но вместе с черным платком фокусник накидывает на нее накладку с ложной шеей, в которую она прячется.

Но если с этим фокусом не все до конца понятно, то вот визитную карточку Энди люди, можно сказать, разгадали. Большинство видео на канале иллюзиониста посвящено разделению себя на две части.

Канал Clear Magic раскрыл секрет этого фокуса, и оказалось, что провернуть его может практически каждый.

Для начала вам понадобятся очень длинные штаны (вдвое длиннее ваших ног), в которых нужно прорезать две дырки, куда вы вставите свои ноги. А еще рубашка, у которой обрезана задняя часть, а к передней с изнанки прикреплены грузики.

Так спереди будет создаваться иллюзия, что ваше туловище и ноги раздельны, но на самом деле ваши ноги будут изогнуты и этот изгиб будет прикрывать утяжелённая рубашка.

Напомним, раскрыт секрет трюка с бутылкой – видео. Ученые предположили, что на удачный результат трюка влияют угловое ускорение и перемещение центра тяжести во время движения. Для определения идеальных условий они провели собственное исследование.

Также сообщалось, что видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

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