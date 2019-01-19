Видеошок: парень прыгнул с 11 этажа корабля

Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла

Видеошок: парень прыгнул с 11 этажа корабля 2019-01-19T05:50:00+02:00 США Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла

Американец думал, что его эпичный прыжок с одиннадцатого этажа круизного лайнера на Багамах останется безнаказанным, но сильно ошибался. Компания не оценила отважности парня и наказала его так строго, как только смогла.

Парень по имени Ник Найдев живет в США и раньше преподавал гимнастику. Судя по фото со страницы парня в фейсбуке, активный образ жизни ему не чужд. Парень был настолько отважен, что прыгал в воду с тридцатиметровой вышки.

Наверное, поэтому Ник не испугался прыгнуть с примерно такой же высоты, когда был на круизном лайнере компании Royal Carribean, плывшем из американского города Ванкувер в Майами. Корабль сделал остановку в порту столицы Багамских островов Нассау, и Ник с друзьями решили не терять времени зря.

Как позже написал у себя в Инстаграме парень, он был очень сильно пьян с предыдущей ночи, и так как с утра был все еще навеселе, решил, что прыгнуть с 11 этажа корабля — неплохая идея. Друзья помогли ему взобраться на перила, и парень полетел вниз.

Того, что за этим последовало, Ник и его друзья никак не ожидали. Когда парень добрался до берега на маленькой лодке, подоспевшей помочь ему, и вернулся обратно на лайнер, к нему с друзьями подошла охрана. Они сказали, что никому из их компании больше не позволено находиться на корабле, и компания не продаст им ни одного билета на свои круизы до конца жизни.

Охрана даже вызвала полицию, чтобы те забрали парня с друзьями с корабля, но те посчитали происшествие скорее забавным и не стали никак наказывать Ника и его компанию. Но вот добираться до Майами им уже пришлось на самолёте.

И хотя круиз у Ника так и не завершился, теперь он может похвастаться сомнительной онлайн-славой. Видео его прыжка в инстаграме посмотрели больше 188 тысяч человек, и большинство из комментариев не были одобрительными.

"Да ты придурок! Если бы ты сломал себе шею, то ты и твоя семья первым делом бы пошли судиться с компанией, а если бы ты погиб, то твоя семья в суде бы говорила "наш маленький ангел никогда бы сам такого не сделал". Избалованные парни, которые думают, что им все можно", "Да ему нужно запретить покупать билеты на любой корабль на земле. Дураки, которые просто хотят внимания", "Сам Ник сказал, что не хочет, чтобы кто-то за ним повторял. Тем более что хоть он и не погиб, ещё три дня после прыжка шея и копчик у него болели так сильно, что он не мог заснуть", – пишут пользователи.

Напомним, экстремал случайно использовал спину кита, как трамплин.

Также мы писали, что экстремал прокатился на гироскутере по крышам.

Ранее экстремал очень низко пролетел над склоном горы на скорости 120 километров в час. Создается впечатление, что парень вот-вот коснется ногой земли.

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