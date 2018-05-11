Во Флориде нашли очень крупную партию наркотиков

На юге американского штата Флорида, в результате 20-дневной операции, нашли шесть тонн кокаина стоимостью около 180 миллионов долларов. Также арестовали 11 перевозчиков наркотического вещества

Операцию провела американская береговая охрана совместно с колумбийскими и мексиканскими правоохранителями.

"Каждый из этих тюков с кокаином – это причина насилия, коррупции, нестабильности в нашем регионе. Наркотики – порождают очень много проблем" – отметили в правоохранительных органах.

Напомним, недавно полицейские из Португалии и Испании в ходе совместного рейда конфисковали 750 килограммов кокаина, спрятанных в свежих ананасах.Партия наркотиков прибыла из Южной Америки.

Также ранее в конце 2017 года полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испано-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала "одной из самых активных в Европе".

Кроме этого, полиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.