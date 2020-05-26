Во Флориде ждут торнадо и водяных смерчей

Во Флориду, где недавно после попытки ограбления магазина произошла стрельба, идут сильные ветра, торнадо и водяные смерчи, предупреждают метеорологи. Из-за мощного ливня уже затоплены дороги в нескольких районах Майами. В воде оказались парки, поля для гольфа и парковки. Дождь шел несколько дней подряд. Автомобилям приходилось буквально плыть по улицам. Вода хлынула в магазины и первые этажи домов.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в апреле в США сильный торнадо унес жизни 26 человек. Наибольший ущерб нанесен Миссисипи, из-за непогоды в этом штате погибли 11 человек. В штате Южная Каролина жертвами непогоды стали восемь человек, еще шестеро погибли в Джорджии, один — в Арканзасе. В штате Луизиана было повреждено до 300 домов. Торнадо и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную Каролину и Северную Каролину. Около 800 тысяч человек тогда временно остались без энергоснабжения. Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама вынуждены были объявить на время непогоды режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали о том, как в США мощный ветер разрушил ангар и перевернул один из самолетов.

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