Всемирный банк может возглавить Иванка Трамп – СМИ

Сегодня, 22:32

Также в числе кандидатов Никки Хейли, Дэвид Мелпас и Марк Грин

фото GETTY
фото GETTY

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, может возглавить Всемирный банк. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times, передает Independent.

Согласно информации издания, в список кандидатов, которые могут возглавить Всемирный банк после отставки нынешнего главы Джим Ен Кима, вошли Иванка Трамп, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Имя нового главы Всемирного банка станет известно к середине февраля, до этого обязанности будет исполнять Кристалина Георгиева.

Как сообщалось, Джим Ен Ким завершит работу на должности уже 1 февраля. Его полномочия должны были продлиться до 2022 года, однако банкир подал в отставку, заявив, что желает вернуться к работе в частном секторе.

Ранее мы писали, что глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы. Кандидатура Дидье Рейндерса будет рассматриваться 47 членами Совета Европы.
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