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Юзеры сообщают о сбоях в WhatsApp: какие страны зацепило

15 июля, 00:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются в США, Великобритании, Германии

В ночь на среду проблемы в работе мессенджера WhatsApp, который ограничил отправку сообщений из-за коронавируса, наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, – пишет ТАСС.

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Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Португалии, Бразилии, Колумбии, Мексике, России.

Около 74% пользователей WhatsApp, сообщивших о сбоях, испытывают проблемы с соединением. 21% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 3% не могут войти в свою учетную запись.

Напомним, что ранее WhatsApp перестал работать на миллионах устройств. Также ранее Instagram и WhatsApp хотели поменять названия.

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Также WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS. C 1 января 2020 года WhatsApp нельзя загрузить на смартфоны с Windows Phone. Речь идет о невозможности установить WhatsApp из цифрового магазина приложений. Но со временем установленные приложения прекратят работу как устаревшие и не получат доступ к серверам.

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Источник: ТАСС

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