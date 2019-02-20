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Заключенные спасли ребенка, запертого в автомобиле: видео

Сегодня, 06:53

Отец девочки посадил ребенка в детское кресло и кинул ключи на переднее сиденье

Заключенные спасли ребенка, запертого в автомобиле: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c8e/a7d/5c6c8ea7d84e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c8e/a7d/5c6c8ea7d84e4.jpg США Отец девочки посадил ребенка в детское кресло и кинул ключи на переднее сиденье

Жительница Флориды Шэдоу Лэнтри в четверг, 14 февраля, испытала не самые приятные эмоции, когда ее годовалая дочь Даллас оказалась случайно заперта в машине. Началось все с того, что отец девочки Джо посадил ребенка в детское кресло и кинул ключи на переднее сиденье. Но когда мужчина захлопнул дверь, он понял, что замки закрылись, и малютка сидит одна в заблокированном автомобиле.

Хоть на улице в тот день было не очень жарко — около 22 градусов по Цельсию, — комплектация машины и яркое солнце нагрели бы транспортное средство буквально за полчаса. Нужно было срочно что-то предпринимать. Сначала отец ребенка хотел разбить окно, однако довольно быстро нашелся менее разрушительный выход.

Неподалеку от места происшествия заключенные выполняли дорожные работы под присмотром полицейских. Семье удалось привлечь внимание копов, и они предложили не самый обычный, но действенный способ вытащить невольную заложницу автомобиля.

Зэков собрали рядом с машиной и попросили заюзать свои профессиональные навыки по вскрыванию чужих авто. Преступникам потребовалась вешалка для одежды, и буквально за несколько минут они смогли распахнуть двери, не причинив транспортному средству никакого вреда. 

Весь процесс вызволения дочери мама Шэдоу засняла на видео и поделилась роликом в своем фейсбуке.

Шериф округа Крис Нокко сказал, что подобная ситуация уникальна, ведь она позволила зэкам использовать свои преступные навыки с благой целью. Он также похвалил арестантов-спасителей и сказал, что далеко не все заключенные — плохие и агрессивные люди.

Мама девочки тоже была очень благодарна заключенным. "Господи, спасибо за преступников в этом мире. Я уважаю вас всех", – в сердцах сказала она.

Также Шэдоу собирается узнать имена зэков, которые помогли вызволить ее дочь, и перевести на их счета в тюрьме деньги в знак благодарности.

Ранее мы писали, что учительница физкультуры из Ирландии пожертвовала собой ради спасения шестилетней девочки. Сама женщина получила смертельные травмы.

Напомним, пятилетняя девочка в городе Махачхала (Россия) выпала с балкона пятого этажа. Поймать ребенка удалось прохожим Тагиру Магомедову и Айдемиру. В итоге ребенок не получил ни одного перелома. 

Также мы писали, как пожарный Скотт Строуп поймал маленькую девочку,сброшенную ее отцом с балкона третьего этажа горящего здания. Инцидент произошел в округе Де-Калб близ города Атланта (штат Джорджия, США). Огонь практически полностью охватил трехэтажное здание и десятки жителей оказались в ловушке, выбравшись на крышу и балконы.

А в Новой Зеландии рыболов вытащил из моря 18-месячного ребенка, который сбежал от родителей. 

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Тег ребенок, заключенные, преступники, спасение

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Источник:

Medialeaks

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