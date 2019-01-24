"Зеленый" шоппинг в Нью-Йорке: в Бруклине открыли магазин без полиэтилена
В одном из городских районов открылся продмаг, где специи, масло, фрукты и овощи продают только в безопасной упаковке
На нью-йоркском Бруклине открылся первый магазин, в котором нет пластиковой тары или полиэтилена – владельцы полностью отказались от вредной упаковки.
Вместо пакетов и контейнеров здесь используют стеклянные банки, бутылки и тканевые мешочки. Специи, масло, фрукты и овощи – все продают на вес, а товары можно взять как в собственную тару, так и купить многоразовую на месте.
"Так покупать дешевле, неважно что. К примеру, специи. Люди удивляются, насколько это дешевле. Иногда приходится немного доплатить за нашу упаковку, если у них нет своей", – говорит основательница магазина Екатерина Богратиева.
Этот продуктовый магазин стал в Нью-Йорке первым, где не используют пластиковые упаковки. За месяц работы слухи о нем разлетелись по всему городу, и теперь люди, желающие избавиться от пластиковой тары, едут в Бруклин отовсюду.
Они утверждают, что, хотя крупы и похожие товары без одноразовой упаковки найти легко, масло или сыр – гораздо тяжело.
В будущем в магазине можно будет купить даже рыбу и мясо, но для этого надо получить лицензию.
Ранее мы уже писали о "зеленом" шоппинге в Германии и берлинском магазине, где все продукты тоже продаются без полиэтиленовой упаковки.
Напомним, что власти Южной Кореи ввели штрафы в размере 2,7 тыс. долларов за продажу или использование полиэтиленовых пакетов в супермаркетах.
Кроме того, запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в розничной торговле ввели ранее и в Молдове.
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